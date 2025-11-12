https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Winterreifen.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-12 08:45:172025-11-11 22:38:36Weitere Umfrage bestätigt Wissenslücken bei Winterreifen(-pflicht)
Weitere Umfrage bestätigt Wissenslücken bei Winterreifen(-pflicht)
Vor Kurzem erst hat eine von Continental beauftragte Forsa-Umfrage gezeigt, dass nur rund jeder zweite deutsche Autofahrer in Sachen der Schneeflocken-/3PMSF-Kennzeichnung von Winterreifen korrekt Bescheid weiß. Ein analoges Ergebnis hat eine YouGov-Studie im Auftrag von eBay ergeben: Demnach hat mehr als die Hälfte der Autofahrer in Deutschland Wissenslücken bei der hierzulande geltenden situativen Winterreifenpflicht, die ja mit besagter Reifenkennzeichnung in Zusammenhang steht. Wie es weiter heißt, wüssten 55 Prozent nicht, wann Winterreifen Pflicht sind. Doch die repräsentative YouGov-Befragung hat noch mehr Bedenkliches rund um diese Thematik zutage gefördert.
