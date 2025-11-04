Schneeflockensymbol kennt wohl doch nur jeder zweite Autofahrer

Continental präsentiert die Ergebnisse einer im September dieses Jahres durchgeführten Befragung von leicht mehr als 1.000 für die Wartung eines Fahrzeuges hauptverantwortlichen Autofahrern in Deutschland zu deren Wissen rund um das Schneeflockensymbol als Kennzeichnung zur Wintertauglichkeit von Reifen. Laut der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Reifenherstellers kann nur jeder Zweite (53 Prozent) das gültige Symbol nennen. Damit ist der Anteil deutlich niedriger als bei einer vor gut fünf Jahren bei RTL ausgestrahlten Folge des Quiz „Wer wird Millionär?“. Damals hatte ein Kandidat das Studiopublikum um Hilfe bemüht, wobei dann immerhin 82 Prozent richtigerweise das 3PMSF- bzw. Schneeflockensymbol mit Winterreifen bzw. der situativen Winterreifenpflicht in Verbindung bringen konnten. Wobei die starke Diskrepanz beider Werte in erster Linie vermutlich an einer mangelnden Repräsentativität hinsichtlich der Zusammensetzung des Publikums bei der damaligen TV-Sendung liegen dürfte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen