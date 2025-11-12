Reifenhandwerk fordert EUDR-Aussetzung und Nachbesserungen

Wie zuvor schon der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) kritisiert auch der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) die vorgeschlagenen Ver(schlimm)besserungen der europäischen Entwaldungsverordnung EUDR (European Union Deforestation Regulation). Im Schulterschluss mit anderen Handwerksverbänden fordert die Branchenvertretung des Reifenfachhandels das Inkrafttreten der EUDR erneut auszusetzen: bis Ende 2027.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen