Reifenhandwerk fordert EUDR-Aussetzung und Nachbesserungen

,
Auch in der von der EU-Kommission im Oktober vorgeschlagenen „leicht veränderten“ Fassung sieht BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin die europäische Entwaldungsverordnung EUDR aus Sicht der Branche weiterhin als „in der Praxis nicht umsetzbar“ an (Bild: NRZ/Christian Marx)

Wie zuvor schon der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) kritisiert auch der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) die vorgeschlagenen Ver(schlimm)besserungen der europäischen Entwaldungsverordnung EUDR (European Union Deforestation Regulation). Im Schulterschluss mit anderen Handwerksverbänden fordert die Branchenvertretung des Reifenfachhandels das Inkrafttreten der EUDR erneut auszusetzen: bis Ende 2027.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert