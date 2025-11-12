Reifenhandwerk fordert EUDR-Aussetzung und Nachbesserungen

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Lowin-Yokick-M.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-12 08:30:492025-11-11 22:22:42Reifenhandwerk fordert EUDR-Aussetzung und Nachbesserungen
Wie zuvor schon der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) kritisiert auch der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) die vorgeschlagenen Ver(schlimm)besserungen der europäischen Entwaldungsverordnung EUDR (European Union Deforestation Regulation). Im Schulterschluss mit anderen Handwerksverbänden fordert die Branchenvertretung des Reifenfachhandels das Inkrafttreten der EUDR erneut auszusetzen: bis Ende 2027.
