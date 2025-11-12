Trelleborg mit neuem VF-Reifen für den Einsatz in Weinbergen auf der Agritechnica

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Trelleborg-Luca-Sabelli-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-12 09:03:022025-11-12 09:07:46Trelleborg mit neuem VF-Reifen für den Einsatz in Weinbergen auf der Agritechnica
Trelleborg Tires präsentiert auf der Agritechnica in Hannover noch bis zum kommenden Sonntag seinen neuen VF-Reifen, der speziell für den Einsatz in Weinbergen und Obstplantagen entwickelt wurde.
