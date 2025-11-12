Trelleborg mit neuem VF-Reifen für den Einsatz in Weinbergen auf der Agritechnica

Trelleborg Tires präsentiert auf der Agritechnica in Hannover noch bis zum kommenden Sonntag seinen neuen VF-Reifen, der speziell für den Einsatz in Weinbergen und Obstplantagen entwickelt wurde.

