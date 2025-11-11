Rabattaktion zum Roll-out des neuen KW-Automotive-Onlineshops

Der Fahrwerkshersteller KW Automotive treibt den digitalen Marktauftritt seiner Marken weiter voran. Nach dem Relaunch der internationalen und nationalen KW-Suspensions-Websites sowie des neuen Onlineauftrittes der Offroadfahrwerkmarke Reiger ist nun der zentrale KW-Automotive-Shop live gegangen. Die Plattform soll erstmals sämtliche Aftermarket-Marken und Produktgruppen des Unternehmens unter einem Dach bündeln. Zum Roll-out ist der Shop in sechs Sprachen verfügbar, weitere Sprachversionen sind aber bereits angekündigt. Begleitend zum Launch des zentralen Onlineshops und anlässlich auch des 30-jährigen Jubiläums der auf der Essen Motor Show 1995 vorgestellten KW-Gewindefahrwerke startet das Unternehmen die nach eigenen Worten bislang größte Vertriebsaktion seiner Geschichte. Gemeint ist eine Rabattaktion, in deren Rahmen bis zum 7. Januar kommenden Jahres für die Marken Ap Sportfahrwerke, BBS, KW Suspensions, Reiger und ST je nach Marke und Produktgruppe ein Preisnachlass von bis zu 30 Prozent gewährt wird.

