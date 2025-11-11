Euromaster und Deutscher Schaustellerbund schließen Partnerschaft

,
Euromaster und der Deutsche Schaustellerbund haben eine Partnerschaft begründet, unter der die rund 5.600 DSB-Mitglieder von der One-Stop-Solution Euromasters sowie exklusiven Sonderkonditionen profitieren können sollen (Bild groß: Depositphotos; klein: Euromaster)

Euromaster hat eine Partnerschaft mit Deutsche Schaustellerbund e.V. (DSB) vereinbart. Ziel der Kooperation sei es, den Mitgliedern des DSB „exklusive Konditionen und einen schnellen Zugang zu den umfangreichen Euromaster-Services in ganz Deutschland“ zu bieten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Ab sofort profitierten insofern rund 5.600 DSB-Mitglieder von der One-Stop-Solution Euromasters, und das „zu attraktiven Rahmenbedingungen“.

