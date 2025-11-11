https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Euromaster-und-der-Deutsche-Schaustellerbund-haben-eine-Partnerschaft-begruendet-unter-der-die-Mitglieder-von-exklusiven-Sonderkonditionen-profitieren-koennen-sollen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-11 12:53:272025-11-11 13:03:00Euromaster und Deutscher Schaustellerbund schließen Partnerschaft
Euromaster und Deutscher Schaustellerbund schließen Partnerschaft
Euromaster hat eine Partnerschaft mit Deutsche Schaustellerbund e.V. (DSB) vereinbart. Ziel der Kooperation sei es, den Mitgliedern des DSB „exklusive Konditionen und einen schnellen Zugang zu den umfangreichen Euromaster-Services in ganz Deutschland“ zu bieten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Ab sofort profitierten insofern rund 5.600 DSB-Mitglieder von der One-Stop-Solution Euromasters, und das „zu attraktiven Rahmenbedingungen“.
