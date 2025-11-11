Euromaster und Deutscher Schaustellerbund schließen Partnerschaft

Euromaster hat eine Partnerschaft mit Deutsche Schaustellerbund e.V. (DSB) vereinbart. Ziel der Kooperation sei es, den Mitgliedern des DSB „exklusive Konditionen und einen schnellen Zugang zu den umfangreichen Euromaster-Services in ganz Deutschland“ zu bieten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Ab sofort profitierten insofern rund 5.600 DSB-Mitglieder von der One-Stop-Solution Euromasters, und das „zu attraktiven Rahmenbedingungen“.

