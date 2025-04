Überarbeiteter KW-Suspensions-Webauftritt und -B2B-Shop gestartet

Der Fahrwerkshersteller KW Automotive hat den Onlineauftritt seiner Marke KW Suspensions überarbeitet. Dabei stand nach Unternehmensangaben nicht nur eine Optimierung der Website unter www.kwsuspensions.com für Smartphones im Vordergrund, sondern auch die gesamte User-Experience sei verbessert worden. Eine geänderte Navigation und eine klarere Struktur sowie ein Fahrwerksvergleich sollen es den Nutzern leichter machen, genau das KW-Produkt zu finden, das sie möchten. „Wir haben in den vergangenen Monaten zusammen mit der Agentur Kernpunkt an einem neuen Webauftritt für unsere KW-Suspensions-Website gearbeitet, die vorwiegend für Smartphones optimiert ist. Im ersten Schritt rollen wir die Seite in Deutsch und Englisch aus“, erklärt KW-Brand-Manager Florian Johann unter Verweis darauf, dass der Anbieter zugleich seinen globalen B2B-Onlineshop überarbeitet hat. Heißt: Zukünftig sollen darüber alle Anwendungen und Produktgruppen der KW-Automotive-Marken AP Sportfahrwerke, BBS, KW Suspensions, LamboStyleDoors und Reiger Suspension verfügbar sein. Darüber könnten Geschäftskunden aber nicht nur Bestellungen aufgeben, sondern auch ihre Aufträge, Bestellhistorie, Konditionen, Lieferadressen und vieles mehr verwalten, wie noch ergänzt wird.