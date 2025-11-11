Erweitertes CMS-Komplettradangebot

Vor Kurzem erst erweiterte CMS sein Portfolio um Kompletträder, da hat das Unternehmen sein diesbezügliches Angebot im eigenen Händlershop auch schon umfassend ausgebaut und optimiert. „Ab sofort stehen über 20 Topreifenmarken zur Verfügung – inklusive Montagekosten und frachtfreier Lieferung. Damit wird die Bestellung von Kompletträdern bei CMS noch einfacher, schneller und attraktiver“, so der Räderhersteller bzw. dessen Vertriebsgesellschaft CMS Automotive Trading GmbH, die eine Lieferung innerhalb von fünf Werktagen verspricht. Kompletträder für Fahrzeuge, die mit einem direkten Reifendruckkontrollsystem (RDKS) ausgestattet sind, würden auf Wunsch mit vorprogrammierten Sensoren geliefert und seien insofern dann „sofort einsatzbereit“, wie es weiter heißt.