Weiterer AutoBild-Ganzjahresreifentest mit gleich drei Erstplatzierten

Vor einigen Wochen bereits hat AutoBild seinen „großen“ Pkw-Ganzjahresreifentest veröffentlich mit 30 Kandidaten in der Vorausscheidung und 15 Probanden davon dann in der Finalrunde. Jetzt legt das Magazin zusätzlich zu demjenigen zuvor von AutoBild Allrad noch einmal nach und hat für seine Ausgabe 43/2025 zehn Profilen in der SUV-Größe 215/50 R18 antreten lassen. An der Spitze des Testfeldes geht es dabei ganz eng zu, teilen sich doch gleich drei Modelle den ersten Platz mit der Bestbewertung „vorbildlich“ gefolgt von weiteren zwei Reifen, die für „gut“ befunden werden. In der zweiten Hälfte der Ergebnisliste finden sich drei Produkte mit der Gesamtnote „befriedigend“ und je eines, das für „bedingt empfehlenswert“ bzw. „nicht empfehlenswert“ gehalten wird. „Das hohe Niveau eines Sommer- oder Winterreifens erreichen unsere Ganzjahreskandidaten in dieser Dimension nicht ganz“, halten die AutoBild-Tester Dierk Möller und Martin Westerhoff selbst mit Blick die vorn liegenden Produkte fest. Was insofern umso mehr gilt für die beiden als „Budgetreifen“ bezeichneten Schlusslichter des aktuellen Vergleiches. Sie „überzeugen nicht auf ganzer Linie“, heißt es, wobei man – wie hinzugefügt wird – vom Zehntplatzierten besser ganz die Finger lasse.

