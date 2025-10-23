https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Cooper-Sommerreifen-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-23 11:54:092025-10-23 12:07:23Cooper Tires: Strategische Details zur Tier-2-Marke von Goodyear
Cooper Tires: Strategische Details zur Tier-2-Marke von Goodyear
Nach der jüngsten Ankündigung, dass Cooper Tires zur Tier-2-Verbrauchermarke von Goodyear in der EMEA-Region wird, gibt das Unternehmen jetzt weitere strategische Einzelheiten bekannt. Es will damit sein Engagement für ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Angebot für Pkw, 4×4-Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge für alle Jahreszeiten und Fahrzeugtypen bekräftigen.
