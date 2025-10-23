Cooper Tires: Strategische Details zur Tier-2-Marke von Goodyear

Nach der jüngsten Ankündigung, dass Cooper Tires zur Tier-2-Verbrauchermarke von Goodyear in der EMEA-Region wird, gibt das Unternehmen jetzt weitere strategische Einzelheiten bekannt. Es will damit sein Engagement für ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Angebot für Pkw, 4×4-Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge für alle Jahreszeiten und Fahrzeugtypen bekräftigen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen