Wechsel an der Bridgestone-Konzernspitze

Zum Jahreswechsel bekommt der Bridgestone-Konzern einen neuen Chief Executive Officer (CEO). Diese Aufgabe mit globaler Verantwortung für das Unternehmen soll zum 1. Januar 2026 Yasuhiro Morita übernehmen und damit die Nachfolge von Shuichi Ishibashi in dieser Funktion antreten. Das hat das Board of Directors des japanischen Reifenherstellers heute beschlossen, aus dem sich Ishibashi mit Ablauf seines Mandats mit der Hauptversammlung im kommenden März ebenfalls zurückziehen wird. Morita steht seit 1996 in Bridgestone-Diensten und bringt für seine neuen Aufgaben als CEO umfassende Erfahrung im Reifengeschäft in Überseemärkten und dabei nicht zuletzt in Europa und Asien mit. War er ab 2016 und 2018 zunächst dann als Managing Director der Bridgestone-Tochtergesellschaften in Thailand und China tätig, wurde er 2023 CEO bei Bridgestone Asia Pacific Pte. Ltd. und zeichnete ab 2025 dann als Global CAO (Chief Administration Officer) sowie Gobal CSO (Chief Strategy Officer) für die funktionsübergreifende globale Optimierung verantwortlich für die Bereiche Qualitätsmanagement, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Personalwesen, Nachhaltigkeit, digitale Transformation, Produktstrategie, Beschaffung, Lieferkettenmanagement und Motorsport.