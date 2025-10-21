https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/SRI-Sensing-Core-im-NLS-Einsatz-bei-Falken-Motorsport.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-10-21 11:35:482025-10-21 11:35:48„Sensing Core“ hat sich im NLS-Einsatz bewährt
„Sensing Core“ hat sich im NLS-Einsatz bewährt
Ihre „Sensing Core“ getaufte Technologie hat die Marke Falken Tyres eigenen Worten zufolge durchgängig in der diesjährigen Saison der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) getestet. Und das erfolgreich, wie es mit Blick nicht zuletzt auf den Finallauf Mitte Oktober heißt.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!