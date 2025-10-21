„Sensing Core“ hat sich im NLS-Einsatz bewährt

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nutzt „Sensing Core“ laut dem hinter der Marke Falken stehenden Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries den Reifen selbst als Sensor, wobei sich die Technologie in der abgelaufenen NLS-Saison auch im motorsportlichen Einsatz bewährt haben soll (Bild: SRI)

Ihre „Sensing Core“ getaufte Technologie hat die Marke Falken Tyres eigenen Worten zufolge durchgängig in der diesjährigen Saison der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) getestet. Und das erfolgreich, wie es mit Blick nicht zuletzt auf den Finallauf Mitte Oktober heißt.

