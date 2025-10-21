Vier von sieben Titeln in der Enduro-WM für Metzeler-Fahrer

Hat Pirelli in der diesjährigen Saison der Motocross-Weltmeisterschaft den Titelzähler um einen auf jetzt schon 83 erhöhen können, legt Metzeler in der Enduro-Weltmeisterschaft gleich vierfach nach. Denn nach dem Finallauf liegen in der Endabrechnung in vier der insgesamt sieben Klassen solche Fahrer ganz vorne, die auf Reifen der zu dem italienischen Hersteller zählenden Motorradreifenmarke vertrauen. Im EnduroGP-Klassment hat sich dabei Josep Garcia den WM-Titel gesichert ebenso wie in der Enduro1-Klasse, während Andrea Verona im Enduro2- und Axel Semb im Junior-Klassement den Titel auf Metzlers „MCE 6 Days Extreme” eingefahren haben. Seit 2005 sind damit bereits alles in allem 69 Titel in der Enduro-WM auf diesem Reifen gewonnen worden, sagt Pirelli.