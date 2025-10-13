Falken Motorsport dominiert auch das NLS-Finale und holt sich wieder die Speed-Trophäe

Falken Motorsports holte am Wochenende bereits den vierten Doppelerfolg in der jetzt zu Ende gegangenen Nürburgring-Langstreckenserie und sicherte sich damit auch erneut die Speed-Trophäe der NLS (Bild: Falken Motorsports)

Falken Motorsports beendete jetzt am Wochenende die diesjährige Saison der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) mit einem weiteren Doppelsieg: Beim letzten Rennen des Jahres – der erstmals ausgetragenen Sportwarte-Trophy der NLS – feierte das Team der japanischen Reifenmarke bereits den fünften Gesamtsieg in dieser Saison. Nico Menzel und Dorian Boccolacci triumphierten im Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 4 bei dem auf vier Stunden angelegten Rennen vor dem Schwesterauto mit der Startnummer 3, pilotiert von Doppelstarter Menzel und Joel Sturm. Damit verteidigte Falken Motorsports auch die Speed-Trophäe der NLS mit den meisten Team-Wertungspunkten während der zehn Rennen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert