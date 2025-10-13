Falken Motorsport dominiert auch das NLS-Finale und holt sich wieder die Speed-Trophäe

Falken Motorsports beendete jetzt am Wochenende die diesjährige Saison der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) mit einem weiteren Doppelsieg: Beim letzten Rennen des Jahres – der erstmals ausgetragenen Sportwarte-Trophy der NLS – feierte das Team der japanischen Reifenmarke bereits den fünften Gesamtsieg in dieser Saison. Nico Menzel und Dorian Boccolacci triumphierten im Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 4 bei dem auf vier Stunden angelegten Rennen vor dem Schwesterauto mit der Startnummer 3, pilotiert von Doppelstarter Menzel und Joel Sturm. Damit verteidigte Falken Motorsports auch die Speed-Trophäe der NLS mit den meisten Team-Wertungspunkten während der zehn Rennen.

