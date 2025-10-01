Heuver Group macht Beiratsvorsitzende Toering zur neuen CEO

Seit heute hat die Heuver Group eine neue und damit weitere Chief Executive Officer. Wie es dazu in einer Mitteilung der niederländischen Unternehmensgruppe heißt, zu der auch Heuver Banden gehört, übernehme nunmehr Wilma Toering operative Führungsverantwortung in Hardenberg, wo die Gruppe ihren Sitz hat, und erweitert damit das Topmanagement bestehend aus CEO Bertus Heuver und CFO Remco Vaanholt. Die 59-Jährige Toering sitzt seit 2012 dem Heuver-Banden-Beirat vor und kennt das Familienunternehmen damit bereits intensiv aus erster Hand.

