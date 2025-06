Nunmehr alle europäischen Conti-Reifenwerke mit ISCC-Plus-Zertifizierung

Mit der erfolgreichen Zertifizierung seines Reifenwerkes in Timisoara (Rumänien) sowie zuvor schon derjenigen in Lousado (Portugal), Puchov (Slowakei), Korbach (Deutschland), Sarreguemines (Frankreich) und Otrokovice (Tschechien) kann Continental nunmehr für alle seine europäischen Neureifenproduktionsstandorte ein ISCC-Plus-Zertifikat vorweisen. Die International Sustainability and Carbon Certification, für die das Kürzel steht, bescheinigt dem Unternehmen die Einhaltung spezieller Dokumentationspflichten in Bezug auf die Verwendung erneuerbarer und recycelter Rohstoffe. Sie bestätige „vollständige Transparenz bei der Rückverfolgbarkeit der im Produktionsprozess eingesetzten Rohstoffe“, heißt es darüber hinaus. „Die ISCC-Plus-Zertifizierung all unserer europäischen Reifenwerke ist ein wichtiger Meilenstein und ein starkes Signal für eine nachhaltigere Industrie in Europa. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus. Schritt für Schritt werden unsere Werke in anderen Regionen folgen“, verspricht Jorge Almeida, Leiter Nachhaltigkeit des Reifenbereiches bei Continental. Wobei neben den bereits genannten Reifenwerken seit rund einem Jahr auch schon dasjenige in Hefei (China) entsprechend zertifiziert ist genauso wie das Textilwerk, das der Hersteller unter dem Namen Industria Textil do Ave im portugiesischen Lousado betreibt.