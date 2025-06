Platz eins bis fünf beim Pikes-Peak-Bergrennen für Pirelli-Fahrer

Beim diesjährigen Pikes Peak International Hill Climb in Colorado Springs (Colorado/USA) waren nicht nur die beiden auf Pirelli-Reifen an ihren Fahrzeugen vertrauenden Topfahrer Simone Faggioli als Gesamtsieger und Sieger in Unlimited-Klasse sowie Romain Dumas mit einem Ford Super Mustang Mach-E als Gesamtzweiter und Gewinner der Pikes Peak Open Class erfolgreich. Auch die Plätze drei bis fünf der Gesamtwertung gingen an Fahrer, die auf „P-Zero“-Rennreifen des italienischen Herstellers an ihren Fahrzeugen vertrauen. Als Dritter aufs Podium geschafft hat es der Italiener Diego Degasperi – wie Faggioli mit einem Norma M20 FC – gefolgt von den Amerikanern Dan Novembre und David Donner in einem Wolf GB08S TC Special bzw. einem Wolf Aurobay GB08. „Rennen wie diese erfordern Erfahrung, Nerven aus Stahl und eine sorgfältig abgestimmte Fahrzeugabstimmung, zu der unsere Techniker durch die Optimierung des Reifen-Fahrzeug-Zusammenspiels beigetragen haben. Den Rest verdanken wir unserem ‚P Zero‘ in der Hill-Climb-Soft-Version“, freut sich Terenzio Testoni, Rally Activity Manager und Hill Climb Racing Coordinator bei Pirelli, über diesen Fünffacherfolg.