Almeida löst Petschick als Leiter Nachhaltigkeit im Conti-Reifenbereich ab

Jorge Almeida hat zum 1. Mai die Leitung der Nachhaltigkeitsabteilung des Reifenbereiches von Continental übernommen. In dieser Position folgt er damit auf Claus Petschick (61), der nach über 30 Jahren in Diensten des Unternehmens in den Ruhestand tritt, und verantwortet nunmehr die strategische Ausrichtung und weltweite Steuerung der entsprechenden Aktivitäten des Herstellers. In seiner neuen Funktion berichtet der 52-jährige Almeida – selbst seit 28 Jahren für Conti tätig, dort zuletzt Leiter der Geschäftstätigkeit dessen Reifenbereiches in der Andenregion (Bolivien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru, Venezuela) sowie davor Leiter Einkauf und strategische Beschaffung für Kautschuk und indirekte Materialien – direkt an Christian Kötz, Leiter des Geschäftsbereiches Reifen im Konzernvorstand. Habe Petschick mehr als 30 Jahre lang maßgeblich zum Erfolg des Conti-Reifenbereiches beigetragen, trage nicht zuletzt die Nachhaltigkeitsstrategie des Reifenherstellers seine Handschrift und werde sein Nachfolger sie nun – sagt Kötz – „konsequent weiterentwickeln und ihre weltweite Umsetzung sicherstellen“. cm