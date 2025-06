Reifen-Müller verabschiedet Stefan Brüning nach 37 Jahren – „Er lebte das Unternehmen mit Herzblut“

Mit einer emotionalen Feier hat Reifen-Müller aus Berlin seinen langjährigen Mitarbeiter Stefan Brüning in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nach beeindruckenden 36 Jahren und 11 Monaten Betriebszugehörigkeit endete Ende Juni 2025 eine Ära außergewöhnlicher Loyalität und beruflicher Hingabe.

Seit dem 18. Juli 1988 prägte Stefan Brüning das zunächst West-Berliner und ab 1989 Berliner und Brandenburger Reifenunternehmen in verschiedenen Funktionen. Zuletzt verantwortete er als Vertriebsleiter die strategische Ausrichtung des Unternehmens am Markt. Seine authentische Art im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern sowie sein ausgeprägtes Gespür für Marktentwicklungen hätten ihn zu einer geschätzten Führungspersönlichkeit in der Reifenbranche gemacht.

„Stefan Brüning war weit mehr als nur ein Mitarbeiter – er war ein Gesicht unseres Unternehmens“, erklärt Geschäftsführer Christian Duda. „Seine Kombination aus fachlicher Kompetenz, strategischem Denken und menschlicher Wärme haben das Unternehmen nachhaltig geprägt. Solche Mitarbeiter findet man selten.“

Während seiner fast vier Jahrzehnte bei Reifen-Müller erlebte Brüning verschiedene Transformationsphasen der Reifenbranche mit. Von den Anfängen der Digitalisierung bis hin zu modernen Vertriebsstrategien begleitete er den Wandel aktiv mit und entwickelte das Unternehmen kontinuierlich weiter. Seine Expertise in der Kundenbetreuung und sein Verständnis für Marktmechanismen trugen wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. Bereits 2012 war er stark an der Einführung eines neuen ERP-Systems beteiligt. Bis zum Schluss bildete er die persönliche Schnittstelle zum Softwarehersteller ab.

Die Verabschiedungsfeier fand standesgemäß vor der Firmenzentrale in Berlin statt. Mit Grillspezialitäten, Kaltgetränken und gelb-blauen Rauchtöpfen – den Unternehmensfarben – gestalteten Kollegen und Geschäftsführung einen würdevollen Abschied. Ein großes „Danke Stefan!“-Banner unterstrich die Wertschätzung für die jahrzehntelange Treue. Schon Mitte Juni wurde Stefan Brüning von der Geschäftsführung und den Gesellschafterinnen des Unternehmens mit einem Überraschungsdinner gewürdigt. Teilnehmer hier waren auch langjährige Weggefährten von Kunden und Lieferanten.

„In Stefan Brüning verlieren wir nicht nur einen erfahrenen Fachmann, sondern auch einen Kollegen, der durch seine positive Ausstrahlung das Arbeitsklima geprägt hat“, betont Christian Duda. „Sein Engagement ging weit über das normale Maß hinaus – er lebte das Unternehmen mit Herzblut.“

Besonders geschätzt wurde Brünings Fähigkeit, auch in schwierigen Marktphasen den Überblick zu behalten und sowohl Kunden als auch Mitarbeiter zu motivieren. Seine offene Kommunikation und sein Verständnis für die Bedürfnisse aller Beteiligten machten ihn zu einem respektierten Ansprechpartner in der Branche. Auch bei der Top Service Team KGa, Deutschlands großem Zusammenschluss unabhängiger Reifenhändler, brachte er sich regelmäßig mit seiner Expertise ein. So war er unter anderem Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen wie Verkaufsleiter, Alufelgen, Entwicklung oder der Weiterentwicklung des Felgen-Konfigurators.

„Reifen-Müller, Georg Müller GmbH & Co. KG“ wurde 1934 gegründet. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Berlin-Kreuzberg und ist der stärkste unabhängige Anbieter von Reifen, Rädern, Zubehör und Dienstleistungen rund um alle Fahrzeuge in der Region Berlin/Brandenburg. 90 Jahre nach der Firmengründung sind heute in den 14 Filialen über 70 Mitarbeitende und acht Auszubildende beschäftigt.