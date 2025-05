Diverse Avon- und Dunlop-Motorradreifen von Rückruf betroffen

Goodyear ruft diverse Motorradreifen seiner beiden Marken Avon und Dunlop zurück, mit denen der Hersteller im Zweiradsegment aktiv ist. Betroffen sind eine Vielzahl von Profilen und Dimensionen, die alle eines gemeinsam haben: Sie wurden in den Produktionswochen 43, 44 und 45 des vergangenen Jahres im Werk in Montluçon (Frankreich) des Konzerns – sein europäisches Kompetenzzentrum in Sachen Motorradreifenfertigung – hergestellt. Insofern beginnen die DOT-Nummern auf der Seitenwand der vom Rückruf betroffenen Modelle jeweils mit „1DK“, während sie auf „4324“, „4424“ oder „4524“ enden.

Konkret handelt es sich bei alldem einerseits um das Avon-Profil „Cobra Chrome“ in der Größe 170/80 B15 (83H). Andererseits gesellen sich dazu von der Marke Dunlop noch die Produkte „SportSmart TT“ in den Größen 120/70R17 (58H), 120/70 R17 (58W), 170/60 ZR17 (72W) und 190/55 ZR17 (75W), die M-Mischungsspezifikation des „GP Racer D212“ in 120/70 ZR17 (58W), der „ScootSmart“ in 130/70-16 (61S), der „D908 RR“ in 150/70 B18 (70S), der „TRX Raid“ in 150/70 R18 (70T), der „Mutant“ in 160/60 ZR17 (69W), der „SportSmart Mk4“ in 160/60 ZR17 (69W), der „Trailmax Raid“ in 170/60 R17 (72T), der „Trailmax Meridian“ in 170/60 ZR17 72W, der „Qualifier Core“ in 180/55 ZR17 (73W) und 190/55 ZR17 (75W), der „RoadSmart III“ in 180/55 ZR17 (73W) und 190/50 ZR17 73W, der „Trailmax“ in 90/90-21 (54H) sowie der „D402F“ und „D402“ für Harley-Davidson-Maschinen in den Größen MT90 B16 (72H) bzw. MT90 B16 (74H).

Bei ihnen könnten „Verunreinigungen unter der Lauffläche (…) zu deren Ablösung führen“, sodass in der Folge „die Gefahr eines Kontrollverlustes“ bestehe, wie der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) dazu zu entnehmen ist. Potenziell betroffen sein sollen demnach alles in allem gut 860 Reifen, davon zwischen 80 und 90 in Deutschland. Für weitere Details zu seinem „freiwilligen sicherheitsrelevanten Rückruf“ hat Goodyear als Teil der „Verpflichtung des Unternehmens für Produktqualität und Sicherheit“ auch zwei spezielle Webseiten unter www.avontyres.com/en-gb/Cobra-Chrome-170-80B15-83H-RF-TL-Tyre-recall/ respektive www.dunlop.eu/de_de/motorcycle/voluntary-recall.html eingerichtet. „Alle von der Rückrufaktion betroffenen Reifen werden kostenlos umgetauscht“, bittet der Reifenhersteller Kunden, sich bei Fragen zu alldem an ihre lokalen Händler zu wenden oder mit Goodyears technischen Kundendienst in Kontakt zu treten per E-Mail an technischer-kundendienst@goodyear.com.