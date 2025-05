Rückruf von Avon-/Dunlop-Motorradreifen laut Goodyear schon erledigt

Mit Datum vom 20. Mai dieses Jahres ist ein Goodyear-Rückruf diverser Motorradreifen seiner Marken Avon und Dunlop in der für solche Fälle gedachten Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) geführt. Wie der Reifenhersteller jedoch mitteilt, ist besagtes Datum nicht korrekt, weswegen man auch bereits Kontakt mit der in Flensburg ansässigen Behörde aufgenommen habe, um eine entsprechende Korrektur vornehmen zu lassen. Vielmehr sei der betreffende Rückruf bereits am 29. November 2024 veröffentlicht bzw. über die Website www.dunlop.eu/de_de/motorcycle/voluntary-recall.html kommuniziert worden. Das Unternehmen stehe in dieser Sache auch schon seit dem 4. Dezember des vergangenen Jahres in Kontakt mit dem KBA, wie Philipp Maurer – seit mehr 15 Jahren in Diensten der Goodyear Germany GmbH und dort seit März in der Position als Senior Specialist Marketing Motorcycle in der Verantwortung für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Osteuropa – gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärt. „Die von uns eingeleiteten Maßnahmen sind vom KBA als geeignet klassifiziert worden, die Reifen wurden ausgetauscht“, ergänzt Maurer, dass sich der betreffende Rückruf insofern bereits erledigt habe.