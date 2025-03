Hankook sieht Formel-1-Engagement weiterhin als „wichtiges Managementziel“

Hankook ist seit 2023 Ausrüster der Formel E sowie neuerdings auch der World Rally Championship (WRC) sowie etlicher weiterer international renommierter Serien und ist bekanntlich auch sehr an einem Engagement in der Formel 1 interessiert. Dies dokumentierte der aus Südkorea stammende Hersteller zuletzt 2018 mit seiner entsprechenden Bewerbung an die FIA und erfolgreich absolvierter technischer Tests. Anlässlich der Vorstellung des neuen Lamborghini Revuelto vergangene Woche bekräftigte Cho Hyun-Bum, Chairman des Hankook-Mutterkonzerns, nun noch einmal Bereitschaft des Reifenherstellers, sein Motorsportengagement auch in Richtung Formel 1 ausbauen zu wollen. Cho zufolge sei eine Liefervereinbarung mit der Formel 1 sogar als „wichtiges Managementziel“ formuliert, wie dazu lokale Medien anlässlich der Vorstellung des Lamborghini-Plugin-Hybriden berichten. Gleichzeitig gebe es beim Hersteller allerdings auch „erhebliche Bedenken hinsichtlich der Geschäftsrisiken“, wie es dazu weiter heißt. Seit 2011 ist Pirelli Ausrüster der Formel 1. Der aktuelle Pirelli-Vertrag läuft von 2025 bis 2027 bzw. 2028; laut Pirelli gibt es eine Verlängerungsoption.