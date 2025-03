Andreas Wilmsmeier will mit Unternehmensberatung Marktzugänge schaffen

Seit vergangenem November steht Thomas Körpert bekanntlich in den Diensten von Sailun Europe und trägt dort als Business Development Manager Verantwortung für den Pkw- und Lkw-Reifenvertrieb im DACH- sowie im Benelux-Markt. Seit diesem Monat ist nun auch klar, dass Andreas Wilmsmeier, dessen Aufgaben Körpert beim aus China stammenden Hersteller weitestgehend übernommen hat, künftig als International Business Development Consultant im Markt auftritt. Wie Wilmsmeier dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläutert, wolle er als Berater Reifen- und Räderherstellern dabei helfen, einen Zugang zum europäischen Markt aufzubauen und biete hier entsprechende Beratungsdienstleistungen. Wilmsmeier stand seit 2019 in den Diensten von Sailun und trug dort zuletzt als Director of Sales Europe Verantwortung, war zuvor Business Development Manager Europe.

