Pirelli bestätigt Formel-1-Vertrag und Bridgestone sein unverbrüchliches Engagement

Nachdem wir Montag berichtet hatten, Pirelli würde auch weiterhin Reifen für die Formel 1 liefern und als Global Tyre Partner der Serie auftreten, liegt mittlerweile die offizielle Bestätigung dazu aus Mailand vor. „Dank der Impulse von Liberty Media und der Unterstützung der FIA erlebt der Sport eine außergewöhnliche Wachstumsphase, sowohl in Bezug auf die Zuschauerzahlen als auch auf die weltweite Ausbreitung, und findet auch bei den jüngeren Generationen immer mehr Anhänger“, betont dazu Marco Tronchetti Provera, Pirellis Executive Vice Chairman. Bridgestone hatte sich bekanntlich beworben, Pirelli als exklusiver Reifenlieferant der Formel 1 abzulösen, kommt aber nun nicht zum Zuge. In einem ebenfalls Anfang dieser Woche veröffentlichten Statement betont der japanische Hersteller, man werde dennoch „seine Motorsportinitiativen verstärken“ und „zu seinen Ursprüngen als Reifenhersteller zurückkehren und seine Reise in den globalen Motorsport neu starten“.

