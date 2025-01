Hankook präsentiert seine WRC-Reifen beim Saisonauftakt in Monte Carlo

Seit Kurzem ist auch offiziell bekannt, dass Hankook mit der World Rally Championship (WRC) – zusätzlich zur Formel E – für die kommenden drei Jahre eine weitere FIA-Weltmeisterschaft exklusiv mit Reifen ausstattet, und zwar alle drei Klassen der Serie. An diesem Wochenende nun findet bereits der Saisonauftakt mit der Rallye Monte Carlo statt, auf den der Reifenhersteller nun im Rahmen einer feierlichen Season-Kick-off-Veranstaltung in Monaco vorausblickte. Seit 2023 arbeite Hankook bereits „eng mit den Fahrzeugherstellern zusammen“, die in der WRC fahren, und sieht sich folglich gut auf die Herausforderungen der Serie, insbesondere auf die des Auftaktrennens in Monaco und Frankreich vorbereitet, dem bereits „ultimativen sportlichen Highlight“ der Saison. Zum Saisonauftakt präsentierte Hankook nun seine Rallye-Reifen Ventus Z215 (Asphalt), Ventus Z201 (nasser Asphalt) und Winter I*Cept SR20 (Eis und Schnee). Die Rallye Monte Carlo findet vom 23. bis 26. Januar in Monaco und Frankreich statt.