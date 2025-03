Noch mehr Dunlop-Engagement in der World Trophy im EWC-Rahmen

Die ungeachtet ihrer weitgehenden Übernahme durch Sumitomo Rubber Industries (SRI) im Produktsegment Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear gehörende Marke Dunlop legt hinsichtlich ihrer Unterstützung der im Rahmen der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) ausgetragenen neuen World Trophy noch einmal nach. Denn über die Reifenpartnerschaft für dieses Klassement hinaus will man den dort antretenden Teams für ihre 1.000-cm³-Maschinen ein gewisses Kontingent seiner Renngummis „KR109“ und „KR108“ für das Vorder- bzw. Hinterrad kostenlos zur Verfügung stellen. Zumindest für diejenigen drei der insgesamt vier Saisonläufe, die in Europa ausgetragen werden. Demnach sollen die Starter bei den beiden 24-Stunden-Rennen in Frankreich Mitte April in Le Mans und dem Bol d’Or im September jeweils zehn Reifensätze zur Verfügung gestellt bekommen und bei dem Acht-Stunden-Rennen Anfang Juni in Spa-Francorchamps (Belgien) fünf, insgesamt also 25. Laut Wim Van Achter, Dunlops Motorsportmanager in Sachen Motorrad mit Verantwortung für Europa, gilt dieses Unterstützungspaket für jedes Team, das der neuen produktionsbasierten Klasse beitritt. Es werde helfen, die World Trophy als Einstieg in den Langstreckenrennsport auf der Weltbühne zu etablieren, ergänzt er.