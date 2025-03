Vom 1. März bis einschließlich 30. September läuft eine gemeinsame Verlosungsaktion von Reifen.com und Metzeler. Teilnehmen daran kann, wer im betreffenden Zeitraum einen Satz Motorradreifen der zu Pirelli gehörenden Marke in einer Filiale oder dem Onlineshop des Reifenhändlers erwirbt über das Einreichen der Rechnung per E-Mail an motorradverlosung@reifen.com. Zu gewinnen gibt es eine Yamaha MT-07, deren Wert mit rund 9.000 Euro angegeben wird. Die Ziehung soll unmittelbar nach dem 30. September stattfinden, wobei Reifen.com weitere Informationen zu der Aktion und den Teilnahmebedingungen unter www.reifen.com/de-de/aktion/metzeler-teammetzeler-2025 bereit hält.