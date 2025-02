Neue Platin-Sommerprofile im Zulauf – Serienreifen ohne M+S-Kennung

Der zur Pneuhage-Gruppe zählende Großhändler Interpneu lässt in diesem Frühjahr bekanntlich gleich drei neue Sommerreifen seiner Eigenmarke Platin in den Markt rollen. Obwohl auf ersten Produktfotos eine M+S-Kennung auf der Seitenwand der Reifen zu sehen war, die außerdem entsprechende Musterreifen auf der Messe AutoZum in Salzburg sowie auf der First-Stop-Tagung in Dresden und der Zusammenkunft der Reifen1+-Partner in Frankfurt am Main zierte, sollen die vom chinesischen Hersteller Shandong Yongsheng Rubber Co. Ltd. produzierten und sich im Zulauf befindenden Serienreifen allerdings keine M+S-Kennung auf ihrer Seitenwand tragen, wie dazu jetzt die Pneuhage-Gruppe bestätigt. „Das Schiff mit den ersten Containern ist gerade unterwegs nach Rotterdam“, erklärt der Großhändler, sodass die Profile insofern alsbald dann auch ab seinem Zentrallager verfügbar sein werden.