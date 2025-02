Reifen1+-Partnersystem setzt auf Qualität vor Quantität – 470 Teilnehmer auf Jahrestagung dabei

Am vergangenen Wochenende trafen sich die Reifen1+-Partner zur Jahrestagung in Frankfurt am Main. 470 Teilnehmer aus Deutschland aber auch Österreich wurden gezählt. Johannes Kuderer, Geschäftsführer der Pneuhage-Gruppe eröffnete die Tagung, die unter dem Motto „Neuerungen sichern unsere Weiterentwicklung“ stand. Und genau daran mangelt es der Pneuhage-Gruppe nicht. Die Unternehmensgruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von rund 1,15 Milliarden Euro. Und nicht nur der Umsatz stimmte, sondern auch das Betriebsergebnis. „Auch hier haben wir unsere Ziele erreicht und können – wie seit vielen Jahren – unsere Beschäftigten am Erfolg beteiligen“, so der Geschäftsführer. Der Jahresumsatz bei Reifen1+ konnte im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 11,5 Prozent auf über 67 Millionen Euro gesteigert werden. Der Reifen1+-Systemleiter Andreas Burk freut sich über den Ausbau des Reifen1+Partnersystems in Österreich: „Wir wollen hier ein umfassendes Servicenetz mit allen bewährten Leistungsbausteinen für unsere Partner aufbauen.“ Im Großhandelsbereich wurde in den vergangenen drei Jahren stark expandiert. „Die uns angebotenen Chancen für die Weiterführung von Traditionsunternehmen haben wir genutzt. Mit Reifen Center Wolf, Gewe, RR Team und zuletzt Grasdorf hat sich unsere Basis im Markt weiter verbreitert. Dabei steht jedes Unternehmen auch für eine spezielle Herangehensweise im Markt. Alle bedienen ihre eigenen Kundengruppen“, so Johannes Kuderer. Bei Gewe kann etwa mit der Rädermarke Tec-Speedwheels eine starke Nachfrage verzeichnet werden. Sie ergänzt das Platin-Wheels-Sortiment im Tuningbereich. Und mit Grasdorf ergänze der dortige Spezialreifen- und räderbereich bei Agrar- und Baumaschinen „perfekt“ das Geschäft. „Das unterstützt auch unsere Filialen in dem Bereich“, so Johannes Kuderer.

