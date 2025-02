Yokohama Rubber blickt auf Jahr mit Rekordumsätzen und -gewinnen zurück

Auch für Yokohama Rubber war das abgelaufene Geschäftsjahr eines mit Rekordumsätzen und -gewinnen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, überschritt der japanische Hersteller dabei erstmals in seiner Unternehmensgeschichte die Umsatzschwelle von einer Billion Yen; umgerechnet steht der Umsatz von 1,095 Billionen Yen für 6,89 Milliarden Euro, was einem Plus von immerhin 11,1 Prozent entspricht. Da der Hersteller gleichzeitig seinen operativen Gewinn um gut ein Drittel steigern konnte, legte er auch bei der Umsatzrendite noch einmal zu, und zwar um 2,2 Prozentpunkte auf jetzt 12,3 Prozent. Noch profitabler war indes das Geschäft der Sparten Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) und Yokohama-TWS, wo der Hersteller Margen in Höhe von 13 bzw. 12,9 Prozent erzielen konnte.

