BMW M2 by AC Schnitzer ist neues Kampagnenauto von „Tune it! Safe!“

Bei der heute in Essen startenden Motor Show wird auch wieder eine neues Kampagnenauto der Initiative „Tune it! Safe!“ vorgestellt, die sich für sicheres Tuning einsetzt. Nach einem ID.Buzz von Irmscher in diesem Jahr ist für 2025 die Wahl auf einen BMW M2 by AC Schnitzer gefallen. Der Wagen steht dabei wie gewohnt auf Reifen von Kampagnenpartner Hankook, wobei es sich diesmal um das Profil „Ventus S1 Evo³“ handeln soll, das in den Größen 285/30 R20 an der Vorder- und 295/25 R21 an der Hinterachse auf „AC4“-Leichtbauschmiedefelgen in 10×20 respektive 10×21 Zoll aufgezogen ist.