Essen Motor Show beginnt heute – Ein unvergleichliches Pfund

Wenn heute die Essen Motor Show startet, die dann bis Sonntag in einer Woche in der Ruhrmetropole läuft, dann soll „das Auto in seiner ganzen Vielfalt“ mit „einem rasanten Spektakel“ gefeiert werden. Natürlich ist es zu früh, um Bilanz zu ziehen. Aber die rund 500 Aussteller aus 15 Ländern, die an den immerhin zehn Tagen in Essen „atemberaubende Supersportwagen, maßgeschneiderte Tuningkreationen und Motorsport“ sowie natürlich etliche neue Räder und Reifen präsentieren wollen, lassen Großes erwarten. Dabei sind es insbesondere etliche Räder- und Reifenhersteller, die die Essen Motor Show weiterhin und mit großer Leidenschaft für eine Präsenz nutzen in dem Wissen – ein intensiverer Austausch mit noch mehr tuningaffinen Menschen ist anderswo kaum zu bekommen, auch wenn dafür mit zehn Messetagen eine hoher Aufwand betrieben werden muss, gerade für kleinere Marktteilnehmer. Obwohl in früheren (vordigitalen) Jahren 350.000 bis sogar über 400.000 Menschen nach Essen geströmt waren, sind die „über 200.000 Besucher“, die 2023 vor Ort waren, immer noch ein unvergleichliches Pfund, das auch der große Mitbewerber aus Friedrichshafen nicht stemmt; zur jüngsten Tuning World Bodensee im Mai, die – wohlgemerkt – nur vier Tage dauerte, waren 109.500 Besucher gekommen. „Die Essen Motor Show ist einfach ein Fest für alle Autofans“, sagt Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show. Das Festival für sportliche Fahrzeuge belegt in diesem Jahr neun Hallen und geht in seine 56. Runde.