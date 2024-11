„Boxenstopp“-Aktion bis Ende November verlängert

Toyo Tires hat seine schon im September gestartete „Boxenstopp“-Aktion um einen weiteren Monat verlängert: Statt wie zuletzt bis Ende Oktober können Nachzügler/Spätentschlossene nunmehr noch länger bzw. bis zum 30. November von einer Rückerstattung profitieren, wenn sie einen Satz Winter- oder Ganzjahresreifen des japanischen Herstellers – für Pkw und SUVs/Offroader, Transporterreifen sind ausgenommen – im teilnehmenden Handel erwerben. Im Rahmen dessen werden Verbrauchern zehn Euro Cashback versprochen beim Kauf von vier Reifen ab 17 Zoll, und ab 19 Zoll wird der Betrag verdoppelt. Zusätzlich spendet Toyo eigenen Angaben zufolge jeweils fünf Euro an die Organisation Plant-My-Tree, die sich für Aufforstungsprojekte in Deutschland engagiert. „Somit denken Kunden von Toyo Tires nicht nur an die eigene Sicherheit, sondern unterstützen auch den Umweltschutz direkt vor der eigenen Haustür“, so der Reifenhersteller unter Verweis darauf, dass die ersten Bäume bereits gepflanzt worden seien. Mitmachen an der Aktion können nach Unternehmensangaben ausschließlich private Endkunden, die ihre bei teilnehmenden stationären Händlern erworbenen Reifen nach dem Kauf auf der Toyo-Website unter www.toyo.de registrieren müssen, um in den Genuss besagter Prämie zu kommen.