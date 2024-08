Toyo Tires startet im September wieder mit seiner Cashback-Aktion

Rechtzeitig zur neuen Saison startet Toyo Tires wieder seine Cashback-Aktion. Damit können Autofahrer, die sich im September für einen Satz Winter- oder Ganzjahresreifen des japanischen Herstellers entscheiden, „von einer attraktiven Rückerstattung profitieren“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Für jeden Reifensatz ab einer Größe von 17 Zoll will Toyo Tires dem Kunden eine Rückvergütung von zehn Euro direkt aufs Konto zahlen, ab 19 Zoll erhöht sich der Betrag auf 20 Euro pro Reifensatz. Die Teilnahme sei auf private Endkunden beschränkt und gelte ausschließlich beim Erwerb der Reifen über den teilnehmenden stationären Reifenfachhandel. Die Aktion gelte nur für Pkw-, SUV- und Offroadreifen; Transporterreifen seien von der Aktion ausgeschlossen, so der Hersteller abschließend, der weitere Details zu der Aktion auf Toyo.de bereithält. Zusätzlich zur Rückvergütung spende Toyo Tires pro Reifensatz fünf Euro an die Baumpflanzorganisation „Plant my tree“.