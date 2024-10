Radar Tyres unterstützt weiterhin die Brustkrebsforschung

Im Rahmen des internationalen Brustkrebsmonats setzt Radar Tyres erneut ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs. In diesem Monat (internationaler Brustkrebsmonat 2024) will die Marke des Großhändlers Omni United aus Singapur 1.000 Stunden Brustkrebsforschung sicherstellen. Diese Maßnahme sei Teil des langfristigen Engagements der Marke, welches auf das Motto „Buy Radar Tyres and help save a life“ aufbaut. Jeder verkaufte Reifen trage dazu bei, die Forschung voranzutreiben und die Suche nach einer Heilung zu unterstützen, heißt es in einer entsprechenden Meldung.