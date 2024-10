Werk von Räderhersteller Superior wird jetzt in Teilen verkauft

Nachdem der Insolvenzverwalter der insolventen Superior Industrie Germany Production Germany GmbH nun doch keinen Käufer gefunden hat, soll das bewegliche Anlagevermögen, also Maschinen und Anlagen, jetzt verkauft werden. Der Insolvenzverwalter Jens Lieser spricht bereits von möglichen Interessenten. Insbesondere für die Lackieranlage soll es schon welche geben. Er ist sich sicher, dass der Verkauf und auch der Abbau der Anlagen sich bis Mitte des Jahres 2025 hinziehen wird. Was mit dem rund 90.000 Quadratmeter großem Grundstück in Werdohl geschieht, steht auch noch in den Sternen. Jens Lieser hofft, dass dieses als Ganzes verkauft wird, aber auch Teilstücke wären möglich. „Wir stehen noch ganz am Anfang und müssen sehen, was in den nächsten Wochen passiert”, sagt er.