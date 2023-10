Reifenmarke Radar Tyres auch dieses Jahr wieder BCRF-Unterstützer

Unterstützt Radar Tyres die Forschung in Sachen Brustkrebs bzw. nach Heilmethoden dafür schon seit 2011, unterstützt die zum Hersteller Omni United gehörende Reifenmarke auch in diesem Jahr wieder die Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Die 1993 von Evelyn H. Lauder gegründete Organisation, die als größte sich dieser Krankheit widmende private Forschungseinrichtung gilt, wird dieses Jahr demnach von einer Omni-United- respektive Radar-Spende in Höhe mindestens 50.000 US-Dollar profitieren. Das hat das Unternehmen anlässlich des weltweiten Brustkrebsmonats Oktober bekannt gegeben, während dem auf die Situation von Erkrankten aufmerksam gemacht wird sowie Prävention, Früherkennung und Brustkrebsforschung/-behandlung im Fokus stehen.