MXoN-Podium von Dunlop-Fahrern dominiert

Beim Motocross of Nations (MXoN) Anfang Oktober in Matterley Basin/Großbritannien haben sieben von neun Fahrern derjenigen drei Teams, die auf das Podium gefahren sind, auf Dunlop-Reifen an ihren Maschinen vertraut. Allen voran setzten alle drei Mitglieder des siegreichen Teams Australien – Jett und Hunter Lawrence sowie Kyle Webster – auf die zu Goodyear gehörende Marke. Gleiches galt für alle Motorräder des zweitplatzierten Teams USA mit Eli Tomac, Cooper Webb und Aaron Plessinger am Lenker, während vom Team Niederlanden auf den dritten Rang lediglich Kay de Wolf auf Dunlop in den Wettbewerb gegangen war, während seine Teamkollegen Jeffrey Herlings und Glenn Coldenhoff mit Pirelli eine andere Reifenmarke bevorzugten. Alles in allem hat Dunlop 34 der beim MXoN an den Start gegangenen Team mit Motocross-Reifen aus einem Portfolio von Modellen wie unter anderem den „Geomax MX14“ oder „Geomax MX34“ genannten Profilen ausgerüstet.