Porsche feiert Jubiläum mit Pirelli-bereifter Sonderedition „911 Turbo 50 Jahre“

Eine der Ikonen des deutschen Automobilbaus wird 50 Jahre alt: der Porsche 911 Turbo. Aus Anlass dieses Jubiläums hat der Hersteller eine exklusive Sonderedition des 911ers aufgelegt, die in Anlehnung an das Geburtsjahr auf 1974 Exemplare limitiert ist. Der „911 Turbo 50 Jahre“ kombiniere „herausragende Performance und edle Materialien mit besonders exklusiven Designelementen. Interieur und Exterieur zitieren historische 911-Turbo-Modelle, ergänzt um zeitlos elegante und aktuelle Stilelemente. Ein optionales Heritage-Design-Paket verfeinert die Ästhetik des Jubiläumsmodells zusätzlich“, heißt es dazu aus Stuttgart. Technisch basiert der Jubiläums-Porsche auf dem seit 2019 gebauten und 650 PS starken 911 Turbo S. Das limitierte Modell ist ab sofort zu Preisen ab 274.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung bestellbar; die Auslieferungen beginnen im Herbst 2024. Erstausrüster in Sachen Reifen, so lassen sich die von Porsche veröffentlichten Bilder interpretieren, ist Pirelli mit einem NA1-markierten P Zero.