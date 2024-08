CMS wird für Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Räderhersteller CMS hat gerade den Plus-X-Award für „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“verliehen bekommen. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung hat dazu eine Umfrage von Verbrauchern aus allen Bundesländern zwischen 20 und 65 Jahren durchgeführt. Gefragt wurde, mit welchen Marken aus verschiedenen Produktkategorien diese besonders zufrieden sind beziehungsweise welche Hersteller ihre Versprechen in Bezug auf Qualität und Service erhalten. CMS-Geschäftsführer Andreas Göbel freut sich über die Auszeichnung: „Ein Award, der auf einer Meinungsumfrage unserer Kunden basiert, ist eine hohe Auszeichnung. Somit ist es für uns eine besondere Ehre und Freude mit einer solchen Wertschätzung einfach mal überrascht zu werden. Sie zeigt uns: Wir sind auf dem richtigen Weg. Gleichermaßen sehen wir uns damit weiterhin in der Verpflichtung einer Top-Performance. Mein Dank geht dabei natürlich an unsere Kunden und an die Aftersales-Teams in Bremen, St. Leon Rot und Izmir.“