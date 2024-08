Best4Tires lädt zum Selbstabholer-Tag am Standort Bernau ein

Am 5. September 2024 findet der erste Selbstabholer-Tag von Best4Tires am Standort Bernau bei Berlin statt. Von 16 bis 18 Uhr haben Kunden die Gelegenheit, ihre vorab beim Vertrieb bestellten Reifen direkt vor Ort abzuholen und dabei exklusive Prämien zu erhalten. Obwohl die Möglichkeit zur Selbstabholung in Bernau bei Berlin an jedem Tag besteht, bietet dieses besondere Event den Besuchen die Gelegenheit, das Team von Best4Tires Berlin persönlich kennenzulernen und sich mit Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen und Abteilungen auszutauschen.

