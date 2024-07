Goodyear verlegt sieben Prozent der Stellen von Akron nach Costa Rica

Medienberichten zufolge will Goodyear an seinem US-amerikanischen Hauptsitz mehr Stellen streichen als bisher bekannt. Wie es dazu heißt, sollen Anfang des kommenden Jahres 175 Stellen, die Goodyear als „unterstützende Konzernfunktionen“ beschreibt, nach Costa Rica an einen neuen Standort verlegt werden. Goodyear beschäftigt an seinem Hauptsitz in Akron (Ohio/USA) rund 2.500 Mitarbeiter, von denen folglich sieben Prozent von der Verlegung betroffen sein werden. Wie die Fachzeitschrift Tire Business berichtet, gebe es vor Ort außerdem „weitere Entlassungen“. Laut dem Hersteller stehe die Entscheidung im Zusammenhang mit dem Transformationsplan „Goodyear Forward“.