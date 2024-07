Sailun Group will weiter kräftig in Vietnam investieren

Die Sailun Group hat in Vietnam, wo der Hersteller 2013 seine erste Fabrik außerhalb China in Betrieb genommen hatte, bereits rund 1,5 Milliarden US-Dollar (1,38 Milliarden Euro) investiert. Bei einem Treffen mit Vietnams Vize-Premierminister Tran Luu Quang bestätigte Chairwoman Liu Yan-Hua, Sailun wolle weitere 200 Millionen Dollar (185 Millionen Dollar) in dem südostasiatischen Land investieren. Wie dazu die vietnamesische Presse schrieb, spezifizierte Liu aber nicht die Art der Investitionen. Sailun produziert seine Reifen weltweit. Neben den fünf Fabriken auf dem Heimatmarkt in China gibt es noch jeweils eine in Kambodscha und eben in Vietnam. Dieses Jahr soll noch je eine weitere Fabrik in Indonesien und Mexiko hinzukommen. In Vietnam beschäftigt Sailun immerhin 7.000 seiner weltweit insgesamt knapp 14.000 Mitarbeiter. Neben der Fabrik in der Tây-Ninh-Provinz betreibt Sailun vor Ort noch ein großes F&E-Zentrum in Ho-Chi-Minh-Stadt.