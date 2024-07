EU-weite Neuzulassungen bei Nutzfahrzeugen im Plus – Transporter stark

In der ersten Hälfte des neuen Jahres wuchs der Markt der mittleren und schweren Nutzfahrzeuge um drei Prozent, während der der Transporter bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht im Gegensatz dazu mit einem Plus von 15 Prozent geradezu boomte. Dabei profitierte der Transportermarkt vor allem von der Stärke des deutschen Marktes, wo der Herstellerverband ACEA ein Plus von 19,3 Prozent verzeichnete. Bei den mittleren und schweren Nutzfahrzeugen wirkte der hiesige Markt ebenfalls als Zugpferd mit einem Plus von 8,1 Prozent. Während von Januar bis einschließlich Juni EU-weit 183.295 mittlere und schwere Nutzfahrzeuge erstmals zugelassen wurden, waren dies in Deutschland 52.417; bei Transportern waren dies EU-weit 840.409 und in Deutschland 151.097. Wie die ACEA außerdem berichtete, verharrte der Anteil an klassischen Verbrennerfahrzeugen mit 90,3 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau, während dies bei den mittleren und schweren Nutzfahrzeugen sogar 95,7 Prozent waren; hier ausschließlich Diesel. Bei Bussen hingegen, deren Neuzulassungen EU-weit um 28,6 Prozent zulegten (Deutschland: plus 17,6 Prozent), waren alternative Antriebe zuletzt weiterhin stark auf dem Vormarsch, lag doch das Zulassungsplus bei E-Bussen in der ersten Jahreshälfte bei 45,4 Prozent (Deutschland: plus 25,2 Prozent).