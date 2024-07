Hankook einer der Präsenter bei den Motor Transport Awards

Wie schon seit fast 40 Jahren vergibt das britische Magazin Motor Transport im September wieder seine Awards rund um Nutzfahrzeuge, Flottengeschäft bzw. den Straßengütertransport. In diesem Jahr sind Preise in insgesamt 18 Kategorien ausgelobt, darunter beispielsweise für das Team, den Lkw oder Spediteur des Jahres. Dabei fungieren jeweils unterschiedliche Unternehmen als Präsenter, und Hankook Tire UK hat diese Rolle in der Wertungsdisziplin „Bester Technologieeinsatz“ übernommen.