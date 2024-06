BKT tritt globaler Plattform fÃ¼r nachhaltigen Naturkautschuk bei â€“ VerÃ¤nderungen

BKT macht einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und wird Mitglied der „Global Platform for Sustainable Natural Rubber“ (GPSNR). Damit vollziehe der indische Off-Highway-Reifenhersteller eigenen Aussagen zufolge „einen weiteren Schritt zur Förderung langfristiger nachhaltiger Verfahrensweisen, die in einer umweltbewussteren und -freundlicheren Produktion im Einklang mit den von GPSNR definierten Grundsätzen gipfeln“. Die Erzeugung von Naturkautschuk biete laut BKT mehrere Verbesserungsmöglichkeiten sowohl aus ökologischer als auch sozialer Sicht.

