Marangoni veranstaltet erstmals Verkaufstraining für Partner in Henstedt-Ulzburg

Marangoni hat sein Verkaufstraining für Partner, das erstmals in den Räumlichkeiten des Unternehmens in Henstedt-Ulzburg stattfand, „erfolgreich gestartet“. Von dem jüngsten Training profitieren konnte dabei die Vertriebsmannschaft des schwedischen Runderneuerungspartners Däcknor. Das als „intensiv“ beschriebene Trainingsprogramm habe ein breites Spektrum an Inhalten rund um die Reifen- und Runderneuerungsbranche umfasst, heißt es dazu in einer Mitteilung von Marangoni. Die Kombination aus theoretischen Einheiten und praxisnahen Übungen habe außerdem sichergestellt, „dass die Teilnehmer das Gelernte direkt anwenden konnten“. Marangoni fasst zusammen: „Das zweitägige Programm war darauf ausgerichtet, die Verkaufsfähigkeiten der Verkäufer von Däcknor zu stärken und ihre Effizienz zu steigern.“ Dies sei erfolgreich gelungen, sodass man das „Training als wichtige Investition in die Zukunft unserer Partner und damit auch als Investition in unser eigenes Unternehmen“ betrachte.