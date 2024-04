Zu wenig Schneegrip: Rückruf gut einer halben Million AMP-Reifen

Zum Portfolio der US-amerikanischen Wheel Group Holding LLC gehören auch Reifen der Eigenmarke AMP, welche unter anderem die Hersteller Sentury, Prinx Chengshan, Zhongce Rubber und LLIT in Thailand sowie PT Gajah Tunggal in Indonesien für das Unternehmen fertigen. Das lässt sich zumindest anhand der DOT-Nummern der aktuell von einem Rückruf betroffenen Profile „Terrain Attack R/T”, „Terrain Attack A/T” und „Terrain Pro A/T” besagter Marke entnehmen, von dem laut der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) insgesamt rund 520.000 Einheiten betroffen sind. Zwischen dem 1. März 2019 und dem 18. März 2024 gefertigte Reifen den genannten Typen sollen – obwohl mit einer Kennzeichnung versehen, die sie als Winterreifen ausweist – nicht über das im Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) mit der Nummer 139 festgeschriebene Mindestmaß an Schneegrip verfügen.