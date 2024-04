Zweite Generation Bridgestone-Reifen für Mond-Rover vorgestellt

Arbeitet Bridgestone als Partner der geplanten Mondmission der japanischen Raumfahrtagentur JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) schon seit einigen Jahren an Reifen, die irgendwann einmal an einem auf dem Erdtrabanten fahrenden Rover montiert sein könnten, stellt der Hersteller nach einer ersten Generation nun eine zweite Konzeptreifengeneration vor. Gezeigt wird sie vom 8. bis zum 11. April auf dem 39. Weltraumsymposium in Colorado Springs (USA). Demnach weist das neue Modell eine grundlegend überarbeitete Skelettstruktur auf bzw. nutzt die „Air-Free“-Reifentechnologie des Herstellers. Dabei ist die zugehörige Wabenstruktur in diesem Fall mittels dünner Metallspeichen ausgeführt, damit der Reifen den extremen Bedingungen auf dem Mond standhalten kann.