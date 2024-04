Hankook-Mehrheitseigner Cho Hyun-Bum nicht mehr im Verwaltungsrat

Auf der Hauptversammlung am 28. März haben die Anteilseigner von Hankook Tire & Technology nicht nur eine Zwischengewinndividende beschlossen. Sie haben Medienberichten zufolge auch einen neuen Board of Directors bestimmt, dem nach zwölf Jahren Cho Hyun-Bum nun nicht mehr angehören wird. Damit zieht Cho sich weiter auf seine Rolle als Chairman und CEO der Holdinggesellschaft Hankook & Company zurück. Ursprünglich hatte Cho noch auf der Vorschlagsliste für den zukünftigen Verwaltungsrat des Reifenherstellers Hankook gestanden, hatte sich dann aber „aus persönlichen Gründen“ wieder von der Liste nehmen lassen, wie es dazu in den Berichten unter Berufung auf eine Korrektur der Beschlussvorlage zur Hauptversammlung heißt. Die Berichterstatter sehen Chos Rückzug als „Geste“ in dem gegen ihn seit rund einem Jahr laufenden Verfahren wegen des Verdachtes auf Veruntreuung und unerlaubte Unterstützung von Konzerngesellschaften. Cho Hyun-Bum ist weiterhin Chairman und CEO sowie Mehrheitseigner der Holdinggesellschaft Hankook & Company.